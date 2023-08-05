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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق رسميا موبايل شبابي بمواصفات جبارة .. تفاصيل

هاتف شاومي Poco M6
هاتف شاومي Poco M6 Pro

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا عن هاتفها الشبابي من الفئة المتوسطة Poco M6 Pro، والذي يأتي مع عدد من المواصفات المتميزة للغاية أبرزها المعالج القوي الذي يأتي من شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

وبحسب موقع  GSMArena فإن هاتف شاومي Poco M6 Pro  يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 4 Gen 2 SoC من شركة كوالكوم، مقترنا مع 4 و 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. 

 

ويوفر هاتف شاومي Poco M6 Pro نظام التشغيل Android 13 من شركة جوجل، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14، كما تعد الشركة بتحديثين رئيسيين لإصدار أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية. 

 

وتم تصميم هاتف شاومي Poco M6 Pro بشاشة من نوع LCD، وتأتي بقياس 6.79 بوصة ، وتوفر جودة عرض +FullHD ، كما تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع سطوع ذروة يبلغ 550 شمعة ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass. 

ويأتي هاتف شاومي Poco M6 Pro مع ألوان الأسود والأخضر، مع طراز 4GB / 64GB بسعر 135 دولارًا وحوالي  120 يورو، أما بالنسبة لإصدار 6 جيجابايت / 128 جيجابايت فيأتي بسعر 160 دولارًا وحوالي  140 يورو. 

 

ومن المقرر أن تطلق شركة شاومي هاتفها الشبابي Poco M6 Pro في عدد من الأسواق العالمية ومنها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.  

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