بابا الفاتيكان يزور ضريح فاطيما في البرتغال .. ويصلي لنشر السلام بالعالم

زار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ضريح فاطيما الكاثوليكي الموقر في البرتغال يوم السبت، وصلى من أجل السلام العالمي مع حوالي 200 ألف شخص في الموقع حيث تقول الكنيسة، إن السيدة العذراء ظهرت لثلاثة أطفال رعاة في عام 1917.

تخطى البابا البالغ من العمر 86 عامًا قراءة خطاب كان مدرجًا في برنامج زيارته التي استمرت ساعتين إلى الضريح الشهير عالميًا شمال لشبونة ، والتي كان من المتوقع أن تكون محور اليوم.

لا يبدو أن هذا الحذف يشير إلى أن البابا كان يعاني من أي مشاكل صحية. وفي وقت لاحق ، استقبل عشرات الأشخاص بشكل فردي عندما دفع أحد مساعديه كرسيه المتحرك ببطء وسط الحشد.

توقف كثيرًا لتقبيل الأطفال ومباركة للمرضى أثناء رجوعه إلى طائرة هليكوبتر تنقله إلى الحدث التالي في رحلته التي تستغرق خمسة أيام إلى البرتغال.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن قرار البابا في اللحظة الأخيرة على ما يبدو بتخطي الخطاب لا علاقة له ببصر فرانسيس.

اختصر فرانسيس عدة خطابات أو اختار التحدث بعيدًا عن النص منذ أن بدأت الرحلة يوم الأربعاء. قال ذات مرة إنه كان يعاني من مشكلة في نظارته.

وقال بروني ردا على أسئلة الصحفيين 'البابا يخاطب دائما أولا الأشخاص الذين يلتقي بهم كراعي ويتحدث وفقا لذلك.'

في وقت لاحق ، على حساب فرانسيس على X ، الموقع المعروف سابقًا باسم Twitter ، نشر الفاتيكان جزءًا من الخطاب غير المقروء ، والذي وصفته وسائل إعلام الفاتيكان قبل الرحلة بأنه نداء لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

طار فرانسيس من لشبونة - مكان مهرجان الشباب الكاثوليكي - للقيام بزيارته الثانية بصفته البابا إلى الضريح الذي يجتذب ملايين الحجاج سنويًا.

في بداية زيارته ، حلقت سحابة دخان ناجمة عن حريق هائل في كاستيلو برانكو ، على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلاً) شرق فاطيما ، فوق أحد جوانب الحرم ، وسقطت بقع صغيرة من الرماد. في وقت لاحق تبدد في الغالب.

أسرار فاطمة

أسرت فاطمة الكاثوليك منذ أول رؤية تم الإبلاغ عنها للأطفال لمريم العذراء في 13 مايو 1917.

توفي الأخوان فرانسيسكو وجاسينتا مارتو بعد عدة سنوات وتم إعلانهما قديسين في عام 2017. أصبحت لوسيا دوس سانتوس راهبة وتوفيت في عام 2005 عن عمر يناهز 97 عامًا. الجهود جارية لجعلها قديسة أيضًا.

قال الأطفال إن مادونا أعطتهم ثلاث رسائل ، تسمى أسرار فاطمة.

تم الكشف عن الأولين بعد فترة وجيزة وكانا يتعلقان برؤية الجحيم ، التي يراها المؤمنون على أنها تنبؤ باندلاع الحرب العالمية الثانية ، وتحذير من أن روسيا 'ستنشر أخطائها' في العالم ، وضرورة التحول العام إلى الله. والصلاة.

والثالث كان معروفا فقط للأخت لوسيا والباباوات. لقد أثار اهتمام العالم لأكثر من ثلاثة أرباع القرن ، وألهم الكتب والطوائف الدينية التي كانت مقتنعة أن هذا هو توقيت نهاية العالم.

في عام 2000 ، قال الفاتيكان إنه كان تنبؤًا بمحاولة اغتيال البابا يوحنا بولس عام 1981 في 13 مايو ، وهو نفس يوم الظهور الأول المبلغ عنه في عام 1917.