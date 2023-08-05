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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو الأوكراني يحذر من إطلاق روسيا صواريخ "كينزال" بمجالها الجوي

صدى البلد

حذر سلاح الجو الأوكراني عبر قناته على تليجرام ، اليوم السبت ، من إطلاق روسيا  صواريخها المتطورة من طراز كينزال على المجال الجوي الأوكراني.

تم إطلاق الصواريخ من منطقة تامبوف الروسية وكانت متجهة نحو منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ، وفقًا لما قاله سلاح الجو الأوكراني.

وقال مسؤولون في قرية خميلنيتسكي إنه سمع دوي انفجارات في المنطقة لكن لم ترد تفاصيل أخرى على الفور عن الهجوم، وفقاً لما أوردته شبكة الـ سي إن إن.

كما أبلغ سلاح الجو الأوكراني عن إطلاق صاروخ من بيلاروسيا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي صواريخ  كينزال، أو Kh-47 ، كمثال على ترسانة الصواريخ الروسية الحديثة ، زاعمين أن سرعتها التي تفوق سرعة الصوت تجعل من الصعب للغاية اعتراضها.

وأقرت أوكرانيا بأن من الصعب الدفاع ضد الصواريخ ، على الرغم من أنها أطاحت بصاروخ واحد على الأقل من السماء باستخدام بطارية دفاعية أمريكية من طراز باتريوت.

قدرت المخابرات الأوكرانية في مايو الماضي أن روسيا لديها بضع عشرات من صواريخ كينزال في ترسانتها - وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

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