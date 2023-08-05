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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لرعاية المواهب.. محافظ القاهرة يشهد تدشين مبادرة طاقة موهبة

صدى البلد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تدشين مبادرة ( طاقة موهبة ) التى بدأتها المحافظة من حى الأسمرات لتنطلق في جميع المناطق التي تم تطويرها كالخيالة ، والمحروسة ، واهالينا ومعًا وتستمر لمدة شهر بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين وعدد من الجمعيات الأهلية.

شارك فى الحفل جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

أشار محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق غير الآمنة بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات مؤكدًا على حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطنى تلك المناطق مما يسهم في خلق جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الإنتماء.

أكد محافظ القاهرة أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة بديل العشوائيات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات .

أوضح محافظ القاهرة أن مبادرة (طاقة موهبة) تهدف إلى إظهار المواهب ودعم القدرات والتوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للمرأة والأطفال والشباب القاطنين بالمدن التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة وتسليط الضوء علي انجازات المرأة في هذه المناطق حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات . 

وتتضمن فعاليات المبادرة عمل يوم ترفيهي يشمل العاب رياضية ومباريات تنافسية لعدد من الفرق الشابة يشارك فيها ذوي القدرات الخاصة والمراة من قاطني المناطق التي تم تطويرها.

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الشابة والمرأة وذوي القدرات الخاصة.

وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم المواهب الفنية والرياضية بمدينة الأسمرات الحاصلين علي بطولات محلية في الأنشطة المختلفة بالاضافة الي تكريم السيدات اللي استطاعوا تنفيذ مشروعاتهم الخاصة ونجحوا بعد تدريبهم في عمل هذه المشروعات .

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