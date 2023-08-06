90 دقيقة بين فكي تمساح.. حكاية سيدة نجت من الموت المحقق بأعجوبة

قصص في البر والبحر والجو بسيناريوهات مختلفة تلتقي عند نقطة الهلاك المحقق وعند عودة اشتغال عداد الحياة بالنسبة لمن عاشوها بعد تلك الحوادث القاتلة في مشهد قاسي لا يتحمله قلب بقيت فتاة عالقة لنحو 90 دقيقة بين فكي تمساح مفترس نجت سيدة إندونيسية من موت محقق بمعجزة إلهية ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جنون المواجهة

في التفاصيل، كانت فالميرا دي جيسوس، البالغة من العمر 38 عاما، تعمل في إحدى مزارع النخيل في مقاطعة كاليمانتان الغربية وبينما كانت تجمع المياه من نهر مغطى بطبقة من الأعشاب تفاجأت بتمساح يهاجمها ويمسك بساقها ليسحبها إلى المياه بغية افتراسها، بحسب ما نقله موقع "أوديتي سنترال".

السيدة بدأت بالصراخ طلبا للمساعدة وتمكنت من مقاومة التمساح لفترة كافية حتى يصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي رأس المرأة فوق الماء بينما تحاول الإمساك بعمود من الخشب مده إليها أحد زملائها في العمل، في حين حاول البقية إبعاد التمساح عنها.

ساعة ونصف بين فكي تمساح

بدورها، قالت فالميرا من على سريرها في المستشفى: "الوضع الذي أمسكني فيه التمساح كان يؤلمني جدا، وكانت قواي قد بدأت بالانهيار، واعتقدت أني ميتة لا محالة لأنه كان يسحبني بقوة إلى أسفل المياه".

وأوضح شهود عيان أن التمساح قد أمسك بفالميرا لمدة ساعة ونصف الساعة، وحاول مرارا جرها إلى أسفل المياه، ولكن لحسن الحظ لم يكن النهر عميقا بما يكفي.

في النهاية، قرر التمساح التخلي عن فريسته، يذكر أن إندونيسيا تعد موطنا لأكثر من 14 نوعا مختلفا من التماسيح.