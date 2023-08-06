زيلينسكي: روسيا قصفت مركز نقل دم في خاركيف

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية قامت بضرب مركز نقل الدم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن قنبلة جوية موجهة ضربت المركز في كوبيانسك ، وهي مدينة على بعد عشر عشر كيلومترات من الحدود الروسية، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابع زيلينسكي: "رجال الإنقاذ يطفئون النار" ، مضيفًا أن هذه الجريمة الحربية وحدها تقول كل شيء عن العدوان الروسي.

وجاء الإضراب المبلغ عنه بعد فترة وجيزة من أن الصواريخ الروسية قد ضربت منشأة لمجموعة الطيران الأوكرانية موتور سيتش ، واحدة من العديد من الشركات التي طلبتها الحكومة منذ غزو موسكو.

كان موقع موتور سيتش بالقرب من خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ، على بعد حوالي 300 كيلومتر (190 ميلًا) جنوب غرب كييف.

واستهدفت المئات من الكيلومترات من الخطوط الأمامية للقتال والموطن إلى قاعدة جوية أوكرانية كبرى ، بانتظام أن تكون مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية للقتال والموطن إلى قاعدة جوية أوكرانية كبرى ، تستهدف بانتظام الضربات الروسية في الأشهر الأخيرة.

وجاءت الهجمات الروسية بعد أن نفذت أوكرانيا ضربة بدون طيار بين عشية وضحاها على ناقلة روسية في مضيق كيرتش ، بعد يوم من ضرب سفينة روسية أخرى في البحر الأسود.