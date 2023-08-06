كريم الديب يطالب وزير الرياضة بدعم نادي الإسماعيلي مادياً

قال كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري السابق، إن نادي الإسماعيلي يمر بظروف صعبة خلال تلك المرحلة وهو ما أثر على نتائج الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم.

وأضاف كريم الديب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن أكثر من لاعب رحل عن نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما سيصعب موقف الدراويش في الموسم الجديد.

وناشد كريم الديب، محافظ الإسماعيلية وجميع أبناء النادي القدامي ووزير الرياضة، بسرعة دعم نادي الإسماعيلي مادياً خلال المرحلة الحالية، لحل الأزمة التي ضربت الدراويش مؤخراً.

وأشار كريم الديب إلى أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي للانضمام لصفوفه قبل انتقاله إلى المقاولون العرب، قائلاً« كان عمري 18 عاما وعماد النحاس طلب ضمي للأهلي من فريق المقاولون العرب».

وتابع كريم الديب، أنه سيعود إلى صفوف الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل، مشيراً أن طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر هو من طلب بقائي في صفوف الاتحاد.