كوارث صحية تصيبك عند تناول الأطعمة والمشروبات من الثلاجة مباشرة.. احترس

يحرص الكثير من الناس على تناول المشروبات والأطعمة الباردة والمثلجة في فصل الصيف؛ ويتناولون الطعام والشراب بمجرد خروجه من الثلاجة مباشرك ، وذلك لأنها تعطي إحساس بالبرودة، والانتعاش، وتعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة… لكن دون ان يدركوا مخاطر هذه المشروبات والأطعمة الباردة على صحة الإنسان، نرصد تلك الأضرار

وفقا لموقع Eat This، Not That



أضرار تناول المشروبات والأطعمة من الثلاجة مباشرة:



التهاب الحلق :

حيث أن تناول السوائل الباردة يؤثر على نشاط الكرات الدموية الموجودة في منطقة الحلق، مما يؤثر على قدرتها المناعية، فيؤدي إلى نشاط البكتيريا والجراثيم في تلك المنطقة.



التهاب الأمعاء:

يؤدي تناول تلك المشروبات والأطعمة الباردة إلى تقلصات وآلام المعدة، مما قد يسبب الحموضة، أو الإصابة بارتجاع المرئ.



مشكلات الهضم:

يؤدي تناول المشروبات والأطعمة المثلجة والباردة إلى صعوبة الهضم، مما يسبب الإصابة بالإمساك.



آلام الأسنان:

يسبب تناول المشروبات والأطعمة الباردة ألم الأسنان، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف اللثة والأسنان، أو الذين يعانون من تآكل طبقة المينا المغلفة للأسنان؛ مما يجعل الأسنان أكثر حساسية تجاه تناول المشروبات المثلجة أو الباردة. ويمكن لزيت القرنفل تخفيف تلك الآلام.

الصداع:

تناول المشروبات المثلجة أو الباردة يؤدي إلى الإصابة بالصداع المفاجئ والذي يطلق عليه (تجمد المخ)، أو (الصداع الناتج عن البرد)، ويظهر في جبهة الرأس مباشرةً بعد أقل من دقيقة من تناول تلك المشروبات الباردة، والتي تنقل الإحساس إلى المخ، حيث يحدث الصداع نتيجة انقباض وتمدد الأوعية الدموية ناتجة عن الأطعمة والمشروبات الباردة.

صعوبة فقد الدهون:

تناول السوائل الباردة أثناء الطعام أو بعده مباشرةً، قد يؤدي إلى صعوبة تخلص الجسم من الدهون. كما أن احتواء تلك المشروبات على نسب عالية من السكريات اللازمة لتحليتها، تؤدي إلى زيادة الوزن، لما تحتويه من نسب عالية من السعرات الحرارية.

فقدان الطاقة:

يؤدي تناول المشروبات والأطعمة من الثلاجة ، لرفع درجة حرارة الجسم ولكن يؤدي تناول تلك المشروبات إلى استهلاك طاقة الجسم؛لكن يجب تركها خارج الثلاجه ثم تناولها كي تصل إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية.

خفض معدل ضربات القلب:

يسبب تناول المشروبات والأطعمة المثلجة والباردة إلى انخفاض معدل نبض القلب؛ حيث يتأثر العصب الذي يمتد أسفل العنق، بالابتلاع المفاجئ للمأكولات والمشروبات المثلجة؛ فيعمل على خفض معدل ضربات القلب كإجراء اضطراري، حتى يستعيد الجسم درجة حرارته الطبيعية مرة أخرى.