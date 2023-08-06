تداول 45 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 45 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان- أن حركة الصادر من البضائع العامة في الميناء بلغت 21 ألفا و225 طنا وتشمل 11 ألفا و389 طن يوريا و1600 طن رمل و257 طن كحول و2329 طن ملح معبأ و50 طن مولاس و5600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و477 طنا وتشمل 2969 طن أبلاكاش و2673 طن كسب فول صويا و3488 طن زيت طعام و3404 أطنان ذرة و2761 طن خشب زان و5888 طن خردة و2151 طن فول صويا و1989 طن حديد و5442 طن قمح و3112 طن نواتج تقطير و9000 طن كسب صويا و3600 طن قمح.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1022 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 357 في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3938 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 168 ألفا و208 أطنان.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147 ألفا و809 أطنان.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4770 شاحنة.

