خلافات كولر والعمل الإعلامي| 5 سيناريوهات تكشف سر رحيل سيد عبد الحفيظ المفاجئ عن الأهلي

رحيل سيد عبد الحفيظ.. قرار تفاجأ به جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم للفريق الأول بالنادي الأهلي، وهو القرار الذي تعجب منه محبي النادي الأهلي لصدور القرار دون سابق إنذار أو الإعلان عن سبب رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه داخل النادي الأهلي.

وتكاثرت الأقاويل والسيناريوهات حول السبب الحقيقي وراء رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه داخل النادي الأهلي، والذي ارجعه البعض لوجود خلافات بينه وبين المدير الفني السويسري مارسيل كولر، والبعض الأخر ارجع القرار كونه مأخوذ من قبل إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء بطولة أبطال أفريقيا.

فما هو السبب الحقيقي وراء رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه بالنادي الأهلي؟.. وهل للمدير الفني مارسيل كولر علم برحيل مدير الكرة السابق؟ نرصد في هذا التقرير أبرز التصريحات والسيناريوهات المتداولة عن سبب رحيل مدير الكرة سيد عبد الحفيظ من النادي الأهلي.

سيد عبد الحفيظ طلب الرحيل.. وخلاف مع كولر

كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي عن أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ، عن منصب مدير الكرة خلال الأيام الماضية، وأكد المصدر في تصريحات لـ "صدي البلد" أن سيد عبدالحفيظ طلب الرحيل من إدارة النادي الأهلي بعد خلاف مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر، أن كولر يرغب في الانفراد بالسيطرة علي الفريق الأول وغرفة الملابس دون تدخل من أحد، وخصوصا سيد عبدالحفيظ، ووجد مدير الكرة نفسه غير مرغوب به مع المدرب، لذلك سيد عبدالحفيظ طلب من إدارة النادي الأهلي الرحيل عن منصبه ووافقوا علي الفور وهو ما وصفه مدير الكرة السابق بـ “ هونت عليهم ”.

وأشار المصدر إلي أنه لم يتمسك أحد باستمراره في منصبه بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في مختلف البطولات، وعقب أن سيد عبدالحفيظ يلتزم الصمت بعد قرار رحيله وسط استغراب شديد لما حدث معه بعد ما قدم الكثير للنادي والفريق طوال الفترة التي قضاها في منصبه.

كولر ليس لديه علم

وكشف الإعلامي إيهاب الكومي، أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن منصبه، وقال إيهاب الكومي أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لم يتدخل في قرار الإطاحة بسيد عبد الحفيظ وأندهش من هذا القرار بسبب علاقته الجيدة مع مدير الكرة السابق، فعلم كولر برحيل سيد عبد الحفيظ قبل 24 ساعة فقط من إصدار القرار.

وأشار إيهاب الكومي، إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولجنة التخطيط إلى جانب حسام غالي، عضو المجلس، وأعضاء شركة الكرة، هم من اتخذوا قرار رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي من منصبه، وتفاجأ الثنائي خالد بيبو ووليد سليمان بقرار رحيل سيد عبد الحفيظ.

وعقب الكومي، أنه يوجد حالة انقسام داخل المجلس بعد هذا القرار، حيث سادت حالة الحزن من البعض، لرحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه، والبعض مؤيد بسبب منح فرصة في إعداد كوادر للمستقبل.

رحيل عبد الحفيظ شرط كولر لتجديد عقده مع الأهلي

وكشف الإعلامي مجدي عبد الغني، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كان أحد الأسباب القوية التي جعلت سيد عبد الحفيظ يرحل من منصبه كمدير للكرة، وذلك بعدما طلب المدير الفني رحيل مدير الكرة كأحد شروط الموافقة علي تجديد عقده مع القلعه الحمراء، وفقاً لرغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، وأشار مجدي عبد الغني، أن العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ لم تكن في قمة اكتمالها، علي عكس علاقة المدرب السويسري مع سامي قمصان التي تتسم بالاحترام، لافتاً أن كولر اشتكي من سيد عبد الحفيظ بسبب تدخلاته الفنية في بعض الأوقات.

القرار من مارس وكولر مصدوم

علي جانب أخر، فجر أحمد فوزي لاعب النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الأهلي عن القلعة الحمراء، وقال أحمد فوزي أن قرار إقالة سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي كان متفقًا عليه داخل مجلس إدارة النادي منذ شهر مارس الماضي.

وأكد فوزي علي أن مارسل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير كرة لما يبذله من مجهود كبير.

سيد عبد الحفيظ يرفض الإدارة

وقال أحمد فوزي لاعب الأهلي السابق، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رفض عرض محمود الخطيب رئيس النادي، بتولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة.

وقرر سيد عبد الحفيظ الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي، والاتجاه إلي العمل الإعلامي، وعقب أن سيد عبد الحفيظ رفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي.

ورغم هذا الجدل الكبير إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإطاحة بسيد عبد الحفيظ من منصبه، ومنذ توليه منصب مدير الكرة في النادي الأهلي في عام 2010 تمت الاطاحة به أكثر من مرة.

وتمت الإطاحة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.