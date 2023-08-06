مدير إدارة الكراكات: قناة السويس لها دور تنموي كبير

كشف المهندس هشام هانى عبد الحليم، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، إن قناة القناة السويس لها دور تنموي من خلال المشروعات التنموية.

أوضح عبد الحليم خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز" أن أبرز أدوار القناة التنموية هي أعمال الاستزراع السمكي في منطقة قنطرة شرق، مضيفًا أن هناك مشروعات سياحية تتم بدراسات وافية، لتكون نموذجًا جيدًا لأعمال الاستثمار في المنطقة.

ازدواج القناة

وأضاف أن مشروع ازدواج القناة من الكم 122 إلى الكم 132، يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 6 مراكب إضافية، لافتًا إلى أنه يزيد درجة الأمان والثقة، لعدم تكرار حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" الذي وقع منذ عامين.

وتابع : "نحلم بازدواج قناة السويس بالكامل، لكن الأمر يتم وفق دراسات وترتيبات ليكون مدروسًا جدواه وإمكانياته بشكل جيد".

