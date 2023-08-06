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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: أول مشروع عملاق

قناة السويس
قناة السويس

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن يوم 6 أغسطس سيظل عيدا قومياً للمصريين وشاهدا على إيمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في دعم ومساندة افتتاح قناة السويس الجديدة في هذا اليوم التاريخي من عام 2015.

ذكرى قناة السويس الجديدة


قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي :ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة أول مشروع قومي عملاق في دولة 30يونيو الجديدة نرسخ لمرحلة مختلفة في تاريخ الدوله المصريه تبني بسواعد أبنائها المخلصين.


أضاف طوالة: إن هذا الإنجاز الكبير ساهم بشكل فعال في زيادة نمو معدلات الاقتصاد الوطني وجذب العديد من الاستثمارات مع توفير فرص عمل وزيادة الدخل من العملة الصعبة حتى أصبحت القناة الجديدة مركزا تجاريا ولوجستيا مؤثر في المنطقة .


أشار رئيس الجبهة إلى أنه رغم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية إلا إن هذا المشروع الكبير كشف عن عدد من الرسائل الهامة  داخلياً وخارجيا وفي مقدمتها "الإرادة الحديدية"للقيادة السياسية الحكيمة  في البناء والتنمية والتي نجح فيها  الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل اقتدار وتميز وقدرة المصريين على العمل والانجاز وتخطي الصعاب من اجل تحقيق الهدف المنشود الذي نسعى الية جميعا.

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