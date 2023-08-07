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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 : تخلص من الماضي

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 7 اغسطس 2023

ثق في غرائزك وكن منفتحًا على التجارب الجديدة ، لأنها قد تحمل مفتاح نموك وتحقيقك، خذ هذا الوقت للشفاء والتخلص من الجروح الماضية.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

افتح قلبك وقم بتوصيل احتياجاتك لأحبائك، ابق متفتحًا واسمح للقدر أن يقدم لك لقاءات رومانسية غير متوقعة.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

صحتك الجسدية والعقلية في دائرة الضوء هذا الأسبوع، مارس الرعاية الذاتية وامنح الأولوية لصحتك، انخرط في أنشطة تهدئ روحك وتغذي جسدك، ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية السليمة والراحة الكافية ضرورية للحفاظ على التوازن.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

يشجعك الكون على تحمل المسؤولية والحزم والسعي وراء طموحاتك بلا خوف، احتضن مهاراتك القيادية التي غالبًا ما يتم التقليل من شأنها ودع أفكارك المبتكرة تتألق، ابحث عن التعاون مع الزملاء وثق في حدسك عند اتخاذ قرارات مهمة.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

عملك الجاد سيؤتي ثماره، لذلك حافظ على ثباتك وثقتك في قدراتك، ترقب الفرص غير المتوقعة التي قد تطرح نفسها في مجال الموارد المالية

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