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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل اقتصادي: قناة السويس الجديدة أهم ممر ملاحي صناعي في العالم

قناة السويس
قناة السويس

كشف المحلل الاقتصادي محمد أنيس، عن أبرز الإنجازات بعد مرور 8 سنوات لـ افتتاح قناة السويس الجديدة، وكيف ساعدت في دعم الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قناة السويس الجديدة تعتبر أهم ممر ملاحي صناعي في العالم.

وأضاف أن القناة الجديدة عملت علي توفير الوقت والنفقات الخاصة بشحن البضائع من شرق إلى غرب العالم، مشيرا إلى أن تلك الميزة التنافسية التي تحتاج دائما إلى الحفاظ عليها وذلك من خلال الاستعداد الدائم لكل متطلبات التحديث والتطوير المضاف لقناة السويس الجديدة.

 العوائد الاقتصادية 

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية لقناة السويس تضاعفت بعد التطوير، إذ ساهم إنشاء قناة موازية في تسهيل حركة التجارة العالمية، ومرور سفن ضخمة لم تكن تمر بها من قبل، والحفاظ على تنافسية القناة على المستوى العالمي، عبر تقليل وقت العبور وسرعة نقل البضائع.

افتتاح قناة السويس الجديدة الإقتصاد المصرى التجارة العالمية حركة التجارة العالمية شحن البضائع فضائية اكسترا نيوز

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