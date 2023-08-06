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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: مثلت ملحمة وطنية للمصريين

قناة السويس
قناة السويس

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة والذي تم في 6 أغسطس عام 2015، مشيرًا إلى أن تلك القناة ساهمت في تحقيق قناة السويس لإيرادات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية.

أول مشروع قومي وإنجاز عملاق على أرض الواقع

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن قناة السويس الجديدة مثلت أول مشروع قومي وإنجاز عملاق على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، مشيرًا إلى أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن خاصة أن المشروع تم بأيادي وتمويل مصري خالص.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قناة السويس الجديدة مثلت ملحمة وطنية كبرى بمشاركة كافة المصريين، كما إنها أكدت للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة والضخمة رغم كافة التحديات التي كانت تعاني منها الدولة المصرية.

وأوضح الجبلاوي، أن قناة السويس الجديدة تمثل دفعة قوية للتنمية والتطوير التي تشهده هيئة قناة السويس، كما إنها عملت على زيادة الدخل القومي للبلاد من العملة الصعبة، وكذلك دعمت خلال السنوات الماضية سلسلة الإمدادات العالمية وخدمة الملاحة والتجارة البحرية في العالم أجمع، والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وكذلك اختصار زمن عبور السفن للنصف.

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