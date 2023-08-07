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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خاص| مسؤولة صينية: تربطنا علاقات قوية مع مصر في مجال السياحة

جانب من الحدث في
جانب من الحدث في الصين

قالت وانج جيه، مسؤولة السياحة والثقافة بمينة شينجيانج، أمس الأحد، إنه منذ بداية هذا العام وحتي الآن، زار أكثر من ١٠٠ مليون سائح المدينة.

وأشارت خلال مؤتمر عقد في أورموتشي بين وفد من الصحفيين المصريين والهيئة العامة للاستعلامات ومسؤولين من مدينة شينجيانج، إلي أن هذا العدد يعادل ٤ أضعاف معدل سكان مدينة شينجيانج.

وأكدت وانج، أن المدينة بذلت جهودا كبيرة للقضاء علي الإرهاب من أجل تنشيط السياحة وإعادة الاستقرار إلي المدينة من جديد بعد حرب كبيرة خاضتها البلاد مع الإرهاب.

 

وتابعت: “نتمتع بعلاقات سياحية وثقافية كبيرة مع مصر حيث نظمنا العديد من المؤتمرات والحفلات المشتركة في القاهرة”.

وأشارت إلى أن مصر والصين دولتين ذات حضارة عريقة، حيث يحظي البلدين بعلاقات صداقة منذ آلاف السنين.

 

وقالت، إنه في ظل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق استطاعت مصر والصين الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلي مستوي جديد في جميع المجالات.

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