عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تعترف بوجود مشكلة في Screen Time في آيباد وآيفون.. وهذه طريقة حلها

آبل تعترف بوجود مشكلة
آبل تعترف بوجود مشكلة في Screen Time في آيباد وآيفون

 أكدت شركة آبل الأمريكية وجود مشكلة كبيرة تؤثر على جميع مالكي أجهزة آيباد و آيفون. وتعد هذه المشكلة هي الثانية في وقت قصير بعد عدة صعوبات عانى منها مستخدمو الأجهزة بسبب تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 الأخيرة. 

 

وأقرت شركة آبل بوجود خطأ مستمر يؤثر على ميزة Screen Time ، وهي أداة رقابة أبوية على أجهزة آيفون و آيباد ، والتي تسمح للأطفال بتجاوز الحدود الزمنية والوصول إلى محتوى قد يكون غير آمن دون علمهم، وذلك خلال حديثها إلى صحيفة وول ستريت جورنال.  

 

وتمكّن ميزة Screen Time الآباء من إدارة أجهزة آيباد iPad أو هواتف آيفون iPhone الخاصة بأطفالهما عن بُعد من خلال وضع قيود على استخدام الجهاز خلال أوقات محددة ، وتنفيذ حدود زمنية للتطبيقات ، وحظر المحتوى غير المناسب. 

 

ويتسبب الخطأ في إعادة تعيين الحدود الزمنية وقيود المحتوى أو فشل المزامنة عبر جميع الأجهزة ضمن مجموعة المشاركة العائلية.

 

وبحسب "فوربس" فإنه يمكن للمستخدمين القيام بعدد من الأخطاء لمحاولة السيطرة على مشكلة ميزة Screen Time : 

 

  • قم بتعطيل مدة استخدام Screen Timeعلى الجهاز الذي يجب تقييده أثناء فترة التوقف، وسيكون هذا عادةً جهاز الطفل.

  • تأكد من مزامنة جميع الصور مع iCloud. قد يتم فقد أي صور لم تتم مزامنتها في هذه العملية.
  •  
  • ويمكنك التحقق من ذلك بالتمرير إلى أسفل تطبيق الصور للتحقق مما إذا كان أي منها لا يزال معلقًا.

  • وقم بتسجيل الخروج من iCloud على جميع الأجهزة التي لديها سلطة الموافقة على طلبات Screen Time أو ضبطت قيود مدة استخدام الجهاز. يتضمن هذا كلاً من طفلك وأجهزتك الخاصة.

  • ويجب إعادة تعيين هذه الأجهزة نفسها - وهذا لا يعني محو كل المحتوى.
  •  
  • ما عليك سوى إعادة تعيين جميع الإعدادات بالانتقال إلى الإعدادات ، ثم "نقل أو إعادة تعيين آيفون " ، وأخيراً حدد "إعادة تعيين جميع الإعدادات".

  • أعد توصيل جميع الأجهزة بـ iCloud عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.

  • أعد تنشيط Screen Time وحدد حدود وقت التوقف المطلوبة.

  • نظرًا لأن هذه العملية تتضمن إعادة تعيين أجهزة متعددة ، فمن المستحسن فقط لأولئك الذين يواجهون مشكلات يومية كبيرة مع خطأ Screen Time.

 

 

 

iPadOS 16 iPhone Pad آبل الأمريكية أجهزة آيفون أجهزة آيباد iCloud iPadOS الآباء iOS 16 هواتف آيفون تحديثات iOS 16 شركة آبل الأمريكية ميزة Screen Time آيفون و آيباد آيباد iPad

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

ترشيحاتنا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

شاهد.. حادث اعتراض الصين لقارب إمداد عسكري تابع لـ الفلبين

نشطاء أمريكيون يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

فيديو

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ