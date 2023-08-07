أبل تعترف بوجود مشكلة في Screen Time في آيباد وآيفون.. وهذه طريقة حلها

أكدت شركة آبل الأمريكية وجود مشكلة كبيرة تؤثر على جميع مالكي أجهزة آيباد و آيفون. وتعد هذه المشكلة هي الثانية في وقت قصير بعد عدة صعوبات عانى منها مستخدمو الأجهزة بسبب تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 الأخيرة.

وأقرت شركة آبل بوجود خطأ مستمر يؤثر على ميزة Screen Time ، وهي أداة رقابة أبوية على أجهزة آيفون و آيباد ، والتي تسمح للأطفال بتجاوز الحدود الزمنية والوصول إلى محتوى قد يكون غير آمن دون علمهم، وذلك خلال حديثها إلى صحيفة وول ستريت جورنال.

وتمكّن ميزة Screen Time الآباء من إدارة أجهزة آيباد iPad أو هواتف آيفون iPhone الخاصة بأطفالهما عن بُعد من خلال وضع قيود على استخدام الجهاز خلال أوقات محددة ، وتنفيذ حدود زمنية للتطبيقات ، وحظر المحتوى غير المناسب.

ويتسبب الخطأ في إعادة تعيين الحدود الزمنية وقيود المحتوى أو فشل المزامنة عبر جميع الأجهزة ضمن مجموعة المشاركة العائلية.

وبحسب "فوربس" فإنه يمكن للمستخدمين القيام بعدد من الأخطاء لمحاولة السيطرة على مشكلة ميزة Screen Time :