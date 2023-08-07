أبل تعترف بوجود مشكلة في Screen Time في آيباد وآيفون.. وهذه طريقة حلها

أكدت شركة آبل الأمريكية وجود مشكلة كبيرة تؤثر على جميع مالكي أجهزة آيباد و آيفون. وتعد هذه المشكلة هي الثانية في وقت قصير بعد عدة صعوبات عانى منها مستخدمو الأجهزة بسبب تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 الأخيرة.
وأقرت شركة آبل بوجود خطأ مستمر يؤثر على ميزة Screen Time ، وهي أداة رقابة أبوية على أجهزة آيفون و آيباد ، والتي تسمح للأطفال بتجاوز الحدود الزمنية والوصول إلى محتوى قد يكون غير آمن دون علمهم، وذلك خلال حديثها إلى صحيفة وول ستريت جورنال.
وتمكّن ميزة Screen Time الآباء من إدارة أجهزة آيباد iPad أو هواتف آيفون iPhone الخاصة بأطفالهما عن بُعد من خلال وضع قيود على استخدام الجهاز خلال أوقات محددة ، وتنفيذ حدود زمنية للتطبيقات ، وحظر المحتوى غير المناسب.
ويتسبب الخطأ في إعادة تعيين الحدود الزمنية وقيود المحتوى أو فشل المزامنة عبر جميع الأجهزة ضمن مجموعة المشاركة العائلية.
وبحسب "فوربس" فإنه يمكن للمستخدمين القيام بعدد من الأخطاء لمحاولة السيطرة على مشكلة ميزة Screen Time :
- قم بتعطيل مدة استخدام Screen Timeعلى الجهاز الذي يجب تقييده أثناء فترة التوقف، وسيكون هذا عادةً جهاز الطفل.
تأكد من مزامنة جميع الصور مع iCloud. قد يتم فقد أي صور لم تتم مزامنتها في هذه العملية.
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- ويمكنك التحقق من ذلك بالتمرير إلى أسفل تطبيق الصور للتحقق مما إذا كان أي منها لا يزال معلقًا.
وقم بتسجيل الخروج من iCloud على جميع الأجهزة التي لديها سلطة الموافقة على طلبات Screen Time أو ضبطت قيود مدة استخدام الجهاز. يتضمن هذا كلاً من طفلك وأجهزتك الخاصة.
ويجب إعادة تعيين هذه الأجهزة نفسها - وهذا لا يعني محو كل المحتوى.
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- ما عليك سوى إعادة تعيين جميع الإعدادات بالانتقال إلى الإعدادات ، ثم "نقل أو إعادة تعيين آيفون " ، وأخيراً حدد "إعادة تعيين جميع الإعدادات".
أعد توصيل جميع الأجهزة بـ iCloud عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.
أعد تنشيط Screen Time وحدد حدود وقت التوقف المطلوبة.
نظرًا لأن هذه العملية تتضمن إعادة تعيين أجهزة متعددة ، فمن المستحسن فقط لأولئك الذين يواجهون مشكلات يومية كبيرة مع خطأ Screen Time.