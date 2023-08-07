خاص لصدى البلد| شركة BYD تعلن أخبارا سارة للمصريين

صرح مدير تسويق شركة BYD في الشرق الأوسط وأفريقيا، يانج، اليوم الاثنين، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الشركة تخطط لفتح أسواق لتصنيع السيارات في مصر بنهاية هذا العام أو مع بداية عام ٢٠٢٤.

وقال يانج، إن الإمارات هي أكثر دولة في منطقة الشرق الأوسط تستورد السيارات من BYD، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين المصريين والهيئة العامة للاستعلامات إلي مقر الشركة في شينجن.

وقال مسؤول آخر في تصريحات صحفية، أوقفت الشركة تصنيع السيارات التي تستخدم السولار منذ عام ٢٠٢٢ وبدأت BYD في اتخاذ مسار جديد لحماية البيئة والحفاظ عليها باستخدام السيارات والقطارات الكهربائية.

وعند سؤال مسؤول آخر عن إمكانية تصدير السيارات الكهربائية لمصر، قال، إن ذلك يكون حسب إحتياجات السوق.