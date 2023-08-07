حملة "بلدى أمانة" بمدينة رأس غارب تستهدف 1933 مواطنًا



نفّذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، حملة توعوية مميزة تحت عنوان "بلدى أمانة" بمدينة رأس غارب، حيث استهدفت 1933 فردًا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك من خلال تنفيذ 450 زيارة ميدانية.

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وتوعية المجتمع بدور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة للمواطنات والمواطنين في مدينة رأس غارب. كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وذلك في ظل الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر على حياة الناس واستقرارهم.

بالتعاون مع رائدات المجلس القومي للمرأة، تم تنفيذ هذه الحملة بشكل احترافي ومتكامل، حيث تم استهداف مختلف فئات المجتمع لضمان توصيل رسالة التوعية والتحسيس للجميع. وتمثل الحملة منصة هامة للتواصل المباشر مع المجتمع وتبادل الآراء والأفكار التي تسهم في بناء مستقبل أفضل.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المحافظة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة. وتعكس الحملة حرص المجلس القومي للمرأة على دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعّالة في تحقيق الاستقرار والتطوير.

يتوجه المجلس بالشكر لجميع المشاركين والمتعاونين في هذه الحملة، ويؤكد على استمرار جهوده في تنظيم فعاليات وحملات توعوية مماثلة، بهدف تحقيق التنمية وتطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين في محافظة البحر الأحمر.