خاص| مسؤولة بالخارجية الصينية: الأقصر واحدة من أجمل مدن العالم

قالت تساو ساي شيان مديرة مكتب وزارة الخارجية الصينية في مدينة شينجن، اليوم الاثنين، إن المدينة يربطها علاقات قوية مع مدينة الأقصر، منذ عام ٢٠٠٧.

وفي إطار التعاون المشترك مع مدينة الأقصر، أشارت تساو إلي أنه تم إرسال العديد من معلمي اللغة الصينية إلي المدينة لتعليم الطلاب اللغة الصينية في الجامعات المصرية.

وأكدت، أن هناك ما يقرب من ٤ ملايين شركة في المدينة التي تجاوز عدد سكانها ٢٠ مليون نسمة، ويرجع عمرها إلي ٤٢ سنة.

وتابعت، استطاعت المدينة احراز تقدم ملحوظ اقتصاديا وتجاريا تحت قيادة الحزب الشيوعي والشعب الصيني.