رئيس هيئة الاستثمار: إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام

أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،أن الهيئة بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام وسيتم تطوير المنصة لتشمل خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة قبل نهاية العام الجاري و أيضا حل مشاكل المستثمرين الكترونيا.



و قال هيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أنه تم اصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة والتي تشمل رخص الانشاءات و الحماية المدنية و الموافقات البيئة مضيفا إن المشروعات الحاصلة علي الرخصة الذهبية منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء ،القطاع اللوجيستي ، خدمات ، مشروع لإنتاج الأمصال الطبية ، توليد طاقة رياح ، إنشاء فنادق.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية منها اصدار التراخيص اللازمة خلال 10 أيام من التقدم للحصول عليها.