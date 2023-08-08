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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار في عز الصيف.. أجواء أوروبية داخل السعودية.. تفاصيل

صدى البلد

رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في أغلب مناطق العالم إلا أن هناك مناطق تعتبر ملاذا آمنا بعيدا عن ويلات الصيف وحرارته القاسية . 

 

أبها .. التي تعرف باسم عروس السعودية وكأنها قطعة من أوروبا وضعت في قلب المملكة التي تعرف بأجوائها الحارة والرطبة في بعض مناطقها، حيث تعيش حاليا أجواء باردة ومنعشة وصلت لحد المطر الذي كسا مرتفعاتها بجبال السودة. 

 

وعبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد جسدت جمال أبها والتي تبدو كأنها لوحة طبيعية، تفاعل معها زوارها من داخل المدينة وخارجها من دول الخليج والسياح القادمين إليها حيث تنافس أبها جمال أهم دول في العالم، كما أن الجو العليل والنسمات الباردة وحبات البرد التي كست المنطقة أمس، أشاعت البهجة في قلوب سكان المنطقة وزوارها، إضافة إلى تساقط شلالات المياه من الجبال بعد هطول الأمطار، مما توج المنطقة بالجمال وبهذه اللوحات الربانية التي منحها الله.

يذكر أن الأمطار التي هطلت البارحة على أجزاءٍ واسعة من منطقة عسير ساهمت في توافد أعدادٍ كبيرة من أهالي وزوّار المنطقة على المتنزهات والحدائق،  حيث ازدحمت الطرق المؤدية إلى ضواحي مدينتَي أبها وخميس مشيط بالمركبات التي تقل مئات العائلات المتجهة إلى مواقع جريان السيول وتجمُّع البَرَد، 

وتركزت الأمطار التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على متنزهات "السودة" و"قرى بني مازن" و"الفرعاء"، إضافة إلى أجزاءٍ من محافظتَي رجال ألمع وأحد رفيدة، وفي المقابل شهدت مناطق أخرى في المنطقة درجة حرارة عالية في العاصمة الرياض وجدة ومدن أخرى تخطت حاجز الـ 41  درجة مئوية.

وقيل عن مدينة أبها أنها سيدة الضباب لعاصمة البريطانية لندن ليست هي المدينة الوحيدة التي يرتبط اسمها بالضباب، بل هناك مدينة سعودية تحمل لقب "سيدة الضباب" إلى جانب أوصاف أخرى مثل عروس الجبل.

وربما تكون أبها أعلى مدينة في السعودية من حيث الارتفاع عن سطح البحر إذ يبلغ 2200 متراً، وأبها هي مركز منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية.

 

ويستمر موسم السودة السياحي بنهاية شهر أغسطس الجاري بعد أن استمر لشهر كامل احتضنت فيه روزنامة الفعاليات محاور رئيسة استندت على مقومات السودة الطبيعية ومناظرها الخلابة إضافة إلى الفن والثقافة والمغامرات الرياضية، كما اشتمل الموسم على حزمة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والاستعراضات التراثية.

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