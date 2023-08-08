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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

آيريس.. متحور جديد من فيروس كورونا ينتشر بسرعة الصاروخ.. تفاصيل

صدى البلد

من وقت لآخر تتداول أخبار حول انتشار متحور جديد لفيروس كورونا بصفات مختلفة وخطورة كبيرة وبمسميات مختلفة في سلسلة لا تنتهي . 

 

رصدت منظمة الصحّة العالمية انتشار متحوّر جديد من فيروس كورونا، هو المتحوّر EG.5.1، والذي أصبح يطلق عليه الآن "آيريس".

وأضافت المنظمة المتحوّر على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقاً لـ"فوربس".

 

وتنقل المجلة عن أخصائيين، أن المتحوّر يحمل ميزات وراثية من المتحوّرات التي سبقته.

 

ووفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة.

 

لكن المتحوّر يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.

 

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض الأميركي فإن المتحوّر هو الآن الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.

 

وتشير "فوربس" إلى أن الفيروس يظهر بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، مما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، حيث يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.

 

وفي فبراير الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد عرف باسم«أركتوروس» وأثار موجة من القلق إثر زيادة تسجيل الاصابات به، وكان قد تم التعرف على متحور كورونا الجديد الذي يطلق عليه اسم «أركتوروس»، من السلالة الفرعية لمتحور «أوميكرون»، لأول مرة في يناير الماضي للعام الجاري، وتمت مراقبته من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 22 مارس 2023.

 

وحول الأعراض الخفيفة للإصابة المتشابهة بين إيريس و أوميكرون

  • ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم
  • سعال جاف
  • حكة أو التهاب في الحلق
  • فقدان حاسة التذوق أو الشم
  • إعياء
  • صداع
  • الغثيان والقيء والإسهال
  • احتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكرون

  • اعزل نفسك
  • تجنب التواصل مع أفراد أسرتك والأفراد الآخرين
  • يمكنك تناول الباراسيتامول لتخفيف حدة الأعراض
  • حافظ على شرب الماء بانتظام
  • تجنب البقاء في السرير لمدة طويلة

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