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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء لقاء خدمة المواطنيين

 

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، والأستاذة حمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحلمى حيدر مدير عام أملاك الدولة بالفيوم، والأستاذة شيرين محمد نائب رئيس مجلس مدينة الفيوم لشئون المدينة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من الحالات الأولي بالرعاية، موجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

وبشأن تضرر إحدى السيدات من تحويل وحدة سكنية بالدور الأرضى بالعقار الذى تقيم فيه بمساكن النويرى بمدينة الفيوم، إلى محل تجارى مما يهدد السلامة الإنشائية للعقار ويحدث حالة من الضوضاء، وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مسئولى مجلس مدينة الفيوم، بسرعة معاينة الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود مخالفات.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توقف إجراءات التصالح على أراضى البناء الخاصة بهم، وجه المحافظ مسئولى مجلسى مدينة الفيوم وإطسا، بدراسة كافة الأوراق الخاصة بهم وتيسير إجراءات التصالح لهم.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب والشكاوى الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، لانتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

 

 

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالعمل أيام الأحد "أونلاين" بالمديريات

 

 

محافظ الفيوم يسلم 6 شيكات لمياه الشرب لتوصيل المرافق لمنازل الأولى بالرعاية

 

 

 

 

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