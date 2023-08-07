تجديد الثقة في صباح أبو الفتوح وكيلاً لـ تمريض كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتجديد الثقة في الدكتورة صباح أبو الفتوح محمد، وكيلاً لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، ورئيساً لقسم الصحة النفسية بالكلية.

السيرة الذاتية لـ وكيل تمريض كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب

تخرجت الدكتورة صباح أبو الفتوح، في كلية التمريض جامعة طنطا عام 2002م، وعينت معيدة بالكلية في نوفمبر 2002م، وحصلت على درجة الماجستير في أكتوبر 2007م، ونالت درجة الدكتوراه في يوليو 2013م.

ترقت الدكتورة صباح أبو الفتوح، مدرساً مساعداً بكلية التمريض جامعة طنطا 2008م، حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ في 2018م، ونالت درجة الأستاذية في مايو 2023م.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، وأسرة الكلية، الدكتورة صباح أبو الفتوح؛ لتجديد الثقة فيها وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورئيساً لقسم الصحة النفسية بالكلية، متمنين لها دوام التوفيق والتقدم والترقي.