هذا التطبيق يسرق بيانات واتساب وفيسبوك .. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

حذر خبراء للأمن السيبراني في شركة Cyfirma من تطبيق شديد الخطورة يهاجم المستخدمين ويسرق جميع البيانات الخاصة بمستخدمي واتساب وفيسبوك، والتي من بينها بيانات حساسة مثل البيانات المصرفية وهو الأمر الذي ينذر بسرقة أموال المستخدمين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية” فإن التطبيق الخبيث يهاجم متجر Google Play، ويخدع التطبيق مستخدمي هواتف أندرويد ويسرق المعلومات النصية الخاصة بهم، مثل دردشات تطبيقي واتساب وفيسبوك.

ونصح الخبراء بضرورة الحذف الفوري لتطبيق SafeChat الخبيث فورا، حيث يسرق التطبيق بيانات تطبيقات أخرى غير واتساب وفيسبوك، مثل تطبيق سيجنال، وفايبر، وتليجرام.

ويعرض تطبيق SafeChat آلية تشغيلية مماثلة لتلك التي تم تحديدها مسبقًا، ولكن هذا التطبيق لديه أذونات أكثر ويمثل تهديدًا أكبر وفقًا للشركة، كما يخدع التطبيق مستخدميه بنجاح ويسمح لممثل التهديد باستخراج المعلومات الضرورية.

وسيتعين عليك حذف تطبيق SafeChat يدويًا، وبينما تمت إزالة التطبيق من متجر Google Play، حيث أنه في حالة عدم حذفه سيبقى على هاتفك الأندرويد إذا قمت بتنزيله مسبقًا.