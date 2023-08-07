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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطفت القلوب.. هاني الناظر يروي موقفا إنسانيا مع طفلة سودانية

هاني الناظر مع طفلة
هاني الناظر مع طفلة سودانيه

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق موقفا إنسانيا مع طفلة من السودان.

وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «اسما طفلة سودانية جميلة من الخرطوم بتقولي ممكن تتصور معايا زي ما بتتصور مع البنات المصريين وتنزلها على صفحتك فقلت لها ياسلام طبعا من عينيا ده انتي تنوري صفحتي».

الدكتور هاني الناظر مع طفلة سودانيه 

ونشر الناظر صورته مع الطفلة السودانية، ولاقت إعجاب كبير من المتابعين، وكتب المتابعين على الصورة «ماشاء الله ربنا يجبر بخاطرك يا دكتور، بسم الله ماشاء الله ربنا يبارك، ربنا يحفظك يادكتور، ضحكتك حلوة يا اسما منورة يا جميلة، ربنا يحفظك و يجبر بخاطرك بروفسور».

الناظر الدكتور هاني الناظر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الأمراض الجلدية أمراض الجلدية هاني الناظر

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