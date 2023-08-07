خطفت القلوب.. هاني الناظر يروي موقفا إنسانيا مع طفلة سودانية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق موقفا إنسانيا مع طفلة من السودان.

وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «اسما طفلة سودانية جميلة من الخرطوم بتقولي ممكن تتصور معايا زي ما بتتصور مع البنات المصريين وتنزلها على صفحتك فقلت لها ياسلام طبعا من عينيا ده انتي تنوري صفحتي».

الدكتور هاني الناظر مع طفلة سودانيه

ونشر الناظر صورته مع الطفلة السودانية، ولاقت إعجاب كبير من المتابعين، وكتب المتابعين على الصورة «ماشاء الله ربنا يجبر بخاطرك يا دكتور، بسم الله ماشاء الله ربنا يبارك، ربنا يحفظك يادكتور، ضحكتك حلوة يا اسما منورة يا جميلة، ربنا يحفظك و يجبر بخاطرك بروفسور».