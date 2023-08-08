مواصفات أسطورية.. وان بلس تكشف موعد إطلاق OnePlus Ace 2 Pro

أعلنت شركة وان بلس الصينية أنها ستطلق هاتفها الرائد OnePlus Ace 2 Pro في 16 أغسطس القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.

وكشف لي جي، الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في الصين أن هاتف OnePlus Ace 2 Pro سينطلق بالفعل خلال أيام قليلة تحديدا في 16 أغسطس، مع تحسينات كبيرة وسيحصل الهاتف على المزيد من التقنيات عالية المستوى للحصول على تجربة رائدة حقيقية.

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد حتى الآن، وسيقدم ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X RAM و 1 تيرابايت UFS 4.0 التخزين.

وسيكون لدى هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro بنية جديدة لتبريد VC لزيادة المساحة الإجمالية لمواد تبديد الحرارة إلى أكثر من 9000 ملم مربع، كما ستكون مجموعة الذاكرة هذه هي الأعلى خارج هواتف الألعاب المخصصة.

سيأتي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro بشاشة ذات حواف منحنية من نوع AMOLED قياس 6.72 بوصة، وجودة عرض +Full HD ، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وحماية مع زجاج Corning's Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.