عاجل.. ننشر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في إنجامينا

أصدر وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان المجتمعون في العاصمة التشادية إنجامينا، وعلى رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، بيانًا حول مخرجات الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، 7 أغسطس 2023م.

وجاء في البيان- الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء- الصادر عن الاجتماع الأول على مستوى وزراء خارجية دول جوار السودان، المنبثق عن القمة التي عقدت الشهر الماضي على مستوى قادة هذه الدول في القاهرة، ما يلي:

● بدعوة من محمد صالح العنادف وزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي؛ عقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول الجوار للسودان في 7 أغسطس 2023 في إنجامينا في جمهورية تشاد.

● عقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي التشادي؛ وذلك تطبيقا للقرارات المتخذة في قمة رؤساء دول الجوار السودانية المنعقدة في يوليو 13 2023 في القاهرة.

● كنا حاضرين في هذا الاجتماع، نحن كلا من:

سامح حسن شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

سيلفي بايبو تيمون وزيرة الخارجية والفرانكفونية وأبناء إفريقيا الوسطى بالخارج.

دينج داو جنج مالك، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان.

محمد صالح العنادف وزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي.

فتح الله عبد اللطيف الزيني المندوب الخاص لرئيس حكومة الاتحاد الوطني للشؤون الأفريقية بدولة ليبيا.

السفير نبيات غيتاشيو أسجيد، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية تشاد والمقيم في الجزائر العاصمة.

وحضر الاجتماع أيضا، كلا من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية “بصفة مراقب”.

واستعرض وزراء الخارجية، الوضع الراهن في السودان، وانعكاساته على كل من دول الجوار، وأكدوا ما يلي:

1 – التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والدول المجاورة للسودان.

2 – الترحيب بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة ودعوة البلدان والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم هذه الخطة، ولا سيما من خلال سد الفجوة، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية.

3 – الإشارة إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.

4 – الإعراب عن الحاجة الملحة لإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة باسم المبدأ العالمي لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر، ودعا أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

5- الإشارة إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين؛ من أجل تحديد محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية المياه ، طعام ، كهرباء ، بنوك ، إلخ).

ووضعت لجنة وزراء الخارجية، خطة عمل، ستعرض على رؤساء الدول والحكومات؛ لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وتنقسم خطة العمل هذه إلى 3 أجزاء، وهي:

الحصول على وقف نهائي لإطلاق النار.

تنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية.

إدارة القضايا الإنسانية.

وفي الختام، اتفق الوزراء على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023.

وأخيرًا، أعرب وزراء الخارجية بالإجماع، عن عميق امتنانهم لرئيس المرحلة الانتقالية وللسلطات التشادية على قيادتهم التي أدت إلى نجاح الاجتماع الأول للجنة وزراء خارجية دول الجوار للسودان.