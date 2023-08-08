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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أفضل نظام غذائي لتخفيف أعراض حصوات الكلي.. تعرف عليه

أفضل نظام غذائي لتخفيف
أفضل نظام غذائي لتخفيف اعراض حصوات الكلى

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي هو  أفضل طريقة للحد من تطور حصوات  الكلى والتحكم في أعراضها ، فما الأطعمة التي يجب أن تشكل جزءا من الروتين الغذائي اليومي لتحقيق هذا الهدف؟ وما الأطعمة التي يجب تجنبها؟ نجيب علي هذه الاسئلة في هذا التقرير وفقا لما نشره موقع verywellhealth

 

افضل نظام غذائي لتخفيف اعراض حصوات الكلي


⁃ شرب الماء، فإن أفضل طريقة لمنع تشكّل حصى الكلى هي شرب كمية كافية من السوائل كل يوم، إذ يجب أن يشرب الشخص العادي ما بين 8 إلى 12 كوبا من السوائل يوميا.

⁃ تقليل البروتين الحيواني مثل اللحوم والبيض.
تقليل استهلاك القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن تناولها بكميات كبيرة يتسبب في فقدان السوائل وتسريع الجفاف.

⁃ تناول زيت الزيتون البكر، الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم وتقوية الكلى. فقد أظهر العديد من الدراسات أن المجتمعات التي ينتشر فيها استهلاك زيت الزيتون على نطاق واسع، يكون معدل الإصابة بحصى الكلى أقل بكثير من غيرها.

⁃ تقليل الصوديوم في الطعام، حيث يجب ألا تتجاوز الكمية التي نتناولها يوميا 2300 مليغرام، أي حوالي ملعقة شاي.

⁃ ويوجد الصوديوم بشكل أساسي في ملح الطعام، والأطعمة المعلبة والتوابل واللحوم المصنعة والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، كما قد نجده أيضا في بعض المركبات مثل بيكربونات الصوديوم والفوسفات الثنائي الصوديوم والغلوتامات الأحادية الصوديوم وألجينات الصوديوم ونترات الصوديوم؛ ولهذه الأسباب عليك أن تقرأ بعناية مكونات الأطعمة المعلبة لاكتشاف الصوديوم فيها.

⁃ يقلل حمض الستريك الموجود في الليمون والبرتقال من حموضة البول، وبالتالي يقلص خطر تشكل حصوات أكسالات الكالسيوم. لذلك، ينصح الخبراء ببدء اليوم بكوب من عصير الليمون


⁃ الحد من مصادر البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والمحار. ويمكن تعويض هذه الأطعمة بمصادر البروتينات النباتية، مثل البقوليات والصويا والجوز والمكسرات


⁃ الحرص على الأطعمة النباتية المنخفضة الأكسالات، مثل العصائر المدعمة بالكالسيوم والحبوب والخبز وبعض أنواع الخضروات وبعض أنواع الفاصوليا. لذلك فإن عليك سؤال اختصاصي التغذية أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية عن الأطعمة التي تعتبر مصدرا للكالسيوم مناسبا لك.


⁃ وعند الإصابة بحصى أكسالات الكالسيوم، فإن من المهم تقليل الأطعمة التي تحتوي على الأكسالات ، مثل السبانخ والبنجر والسلق والكاكاو والفلفل الحلو وجنين القمح والمكسرات.

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