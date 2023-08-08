عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات|محمد بن زايد يستلم رسالة خطية من عاهل المغرب.. خروج قطار بالسويد عن مساره وإصابة العشرات.. إبطال قنبلة بألمانيا وعودة 10 ألاف شخص للمنازل

صحف الأمارات
صحف الأمارات
  •  الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب النصب والاحتيال المختلفة
  • بلينكن: الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحل أزمة النيجر
  •  إعلان وزارة النقل اليمنية  التمكن من تفريغ  مليون من النفط الخام من "صافر"
  • إبطال مفعول قنبلة بألمانيا وعودة 10 ألاف إلى منازلهم
  • خروج قطار بالسويد عن مساره وإصابة العشرات
     

تناولت صحف الإمارات ،اليوم الثلاثاء، عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة الاتحاد

نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن تحذير الأمن السيبراني الإماراتي من أساليب النصب والاحتيال المختلفة، والتي تتم عن طريق الرسائل أو الخدمات المشبوهة التي تطلب بياناتكم الشخصية أو البنكيّة. ودعا مجلس الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف النقالة إلى الحذر وتفادي الوقوع ضحية لأساليب النصب والاحتيالات المختلفة.

وطالب المجلس، في رسالة أمنية توعوية الجمهور بالانتباه وحظر هذه الأرقام والحسابات، وتقديم بلاغ عند تعرضك لهذه المخاطر. وفق منشورعبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) المعروفة سابقاً بـ"تويتر".


ونشرت الاتحاد عن إعلان  وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدوليّة الاثنين، أنّ الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر.

وقال بلينكن "من المؤكّد أنّ الدبلوماسّية هي السبيل الأفضل لحلّ هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري".

البيان

نشرت صحيفة البيان عن إعلان وزارة النقل اليمنية في نشرتها اليومية الصادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات "صافر" أن الفرق الفنية تمكنت من تفريغ نحو مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة "صافر"، الراسية في البحر الأحمر، إلى السفينة البديلة.

و وفقا لسكاي نيوز جاء ذلك خلال 12 يوما من العمل، بما يعادل نحو 84% من إجمالي الكمية الموجودة في الناقلة "صافر".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الكمية التي تم تفريغها من الحوض العائم خلال 258 ساعة عمل وصلت لنحو 964000 برميل نفط..

وأعلنت الأمم المتحدة في 25 يوليو الماضي بدء مشروع يستغرق 19 يوما لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

ويصل عمر الناقلة إلى 47 عاما وتفتقر للصيانة منذ عام 2015. وتجري عملية نقل النفط إلى الناقلة البديلة التي أطلق عليها اسم "اليمن" في عملية استغرق التفاوض وجمع المال لتنفيذها نحو عامين، تفاديا لكارثة بيئية وإنسانية في حال حدوث تسرب أو انفجار للناقلة.

 

نشرت البيان الإماراتية عن إبطال مفعول قنبلة بألمانيا و السماح لنحو 10 الاف شخص بالعودة إلى منازلهم في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.


وتم إجلاء أمس نحو 13 ألف شخص يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من المكان الذي عثر فيه على القنبلة التي أسقطتها طائرة أمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.


وفي الساعة 02:45 من صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (00:45 بتوقيت جرينتش) قال فريق التخلص من القنابل إنه نجح في إبطال مفعول القنبلة التي يبلغ وزنها 500 كيلوجرام والتي تم اكتشافها أثناء أعمال بناء.

ونقل السكان إلى مساكن مؤقتة في مدارس خارج منطقة الخطر، ورفعت الشرطة إغلاق الطرق وسُمح باستئناف حركة الحافلات والسكك الحديدية في المنطقة.

واعتادت ألمانيا على العثور على ذخائر غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية من حملات القصف الحليفة والسوفيتية. ويتم إبطال مفعول معظمها من قبل خبراء إبطال مفعول القنابل دون وقوع حوادث.

 

الإمارات اليوم


نشرت صحيفة الإمارات اليوم عن تسبب السيول في تدمير وتضرر أكثر من 400 منزل بالولاية الشمالية في السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، وسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي.

وقالت الوكالة إن أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى أمطار وسيول، أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع.

وأضافت أن التقارير الأولية رصدت تضرر 300 منزل كلياً وجزئياً، بمحلية مروي، و58 منزلاً بمحلية القولد، و56 منزلاً بمحلية الدبة، و50 منزلاً بمحلية دنقلا.

وتسببت السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء من محلية مروي في إحداث أضرار بالغة في عدد من المناطق، وتعتبر قرية "التكر" الأكثر تضرراً، حيث تسببت السيول المتدفقة بغزارة من الأودية بالمنطقة الجبلية شرقي المنطقة في غمر القرية بالمياه، وإتلاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وقطع الطريق القومي "مروي - السد"، فيما يعاني كثير من مواطني التكر أوضاعاً بالغة التعقيد، بعد أن أصبحوا بلا مأوى.

وأكدت السلطات أنها تسعى مع المنظمات التطوعية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتأثرين، وناشدت إدارة الشرطة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر المنازل والبنايات الآيلة للسقوط والحشرات والثعابين الضارة.

وبحسب الوكالة، فإن العديد من مواطني المناطق الأخرى تدافعوا على تقديم وجبات ومواد غذائية ومساعدات عاجلة للمتأثرين بمنطقة التكر.

وسبق أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن موسم الأمطار في السودان، الذي بدأ في يونيو الماضي يمكن أن يتسبب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصاً في ظل توقف أنشطة التحصين ضد الأمراض، وخروج 80% من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة. وحلّت هذه المأساة بالسودانيين بعد قرابة أربعة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتركزت في العاصمة الخرطوم وضواحيها، وفي إقليم دارفور غرب البلاد، وبعض المناطق الجنوبية.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين شخص على مغادرة بلداتهم ومنازلهم، سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

وأفاد سكان في الخرطوم، أمس، بتواصل القصف المدفعي والصاروخي على مناطق وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة وشمال الخرطوم وجنوبها.


صحيفة الخليج

نشرت صحيفة الخليج عن تسلم رئيس دولة الإمارات  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة خطية من الملك محمد السادس عاهل المغرب.

وتحتوي هذه الرسالة على إتصال الجانبان  بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى مواصلة التنمية والتقدم.
وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه محمد السادس وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والازدهار، فيما حمل سموه الوزير تحياته إلى جلالة ملك المغرب وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق بدوام التقدم والنماء.


 

كما نشرت الخليج عن إصابة ثلاثة اشخاص  في حادث خروج قطار عن مساره في شرق السويد، إثر انهيار جسر للسكك الحديدية جراء هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الشرطة، فيما حذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية من مزيد من الفيضانات.
وكان قطار الركاب، الذي يقل نحو 120 شخصاً، متّجهاً إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال. 

وتبين بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع أن جسراً للسكة الحديدية كان متضرراً جراء الأمطار الغزيرة قد انهار.


وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات عدة، الاثنين، ونبّهت من هبوب رياح قوية وفيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد من جراء العاصفة «هانس» التي ضربت البلاد نهاية الأسبوع.

اتحاد الإمارات أساليب النصب الاتحاد الإماراتية الاتحاد الإماراتي الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

فرج قريب.. تحركات قوية من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

ترشيحاتنا

خلافات “دوري المحترفين” تصل إلى “فيفا”| اتحاد الكرة في ورطة.. والأندية تُهدِد بالتصعيد

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

تجاوزت الـ4 مليارات جنيه.. تعرف على أغلى سيارة في التاريخ | صور

يلحق ضرراً أمنياً.. مستوطنو غوش عتصيون يطالبون بوقف أعمال البناء الفلسطينية

ربنا يتقبل ويقدرنا على اللي بنعمله| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ