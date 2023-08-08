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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يؤدي للوفاة.. جمال شعبان يحذر من الافراط في شرب الماء .. تفاصيل

احذر الإفراط في تناول
احذر الإفراط في تناول الماء

حذر  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من الإفراط في شرب الماء لما له من خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة . 

 وقال في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر "١٠٠٠ " بسرعة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلى تستطيع فقط التخلص من "٨٠٠ سي سي" في الساعة ما يؤدي إلى dilution تخفيف لأملاح الدم  ويؤدي الي التسمم المائي .. ونرصد وفقاً لهذا التقرير مخاطر الافراط في تناول الماء واسباب واعراض التسمم المائي وفقا لموقع medicoverhospitals

ما هو التسمم المائي ؟
التسمم المائي حالة نادرة تحدث عند تناول كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، مما يتسبب في تخفيف تركيز الأملاح في الدم، فما هي أعراضه وكيف يمكن تشخيصه؟


يمكن أن يتسبب شرب 7 لتر من الماء أو أكثر في حدوث تخفيف حاد لتركيز الدم، مما يتسبب في نقص معدلات الصوديوم، والإصابة بالتسمم المائي، لهذا يجب الحذر من شرب كميات مبالغ فيها من الماء وخاصة في الأيام الحارة.

 

أسباب التسمم المائي

من أهم أسباب حدوث التسمم المائي هو شرب الماء الزائد حيث لا تستطيع الكلى التخلص منها بسرعة، مما يتسبب في تخفيف نسب الصوديوم في الدم.


ويتسبب التسمم المائي في حدوث خلل وظيفي في الدماغ نتيجة لشرب كميات هائلة من الماء، مما يتسبب في زيادة كميات الماء في الدم، وإذابة كهارل الدم، مثل الصوديوم. ويحدث نقص الصوديوم وتدخل السوائل داخل الخلايا مسببة انتفاخها.

ويمكن أن الأنشطة البدنية الشديدة مثل الجري ، تؤدي أحيانًا إلى زيادة استهلاك المياه، مما قد يمثل مشكلة.

 

أعراض الإصابة بالتسمم المائي

عند إصابة الإنسان بحالة التسمم المائي يتسبب ذلك في تورم خلايا الدماغ وزيادة الضغط على الجمجمة، ويكون من أضرار شرب الماء الزائد ما يلي:

. الشعور بصداع وألم في الرأس.

. توتر وحيرة وارتباك.

. غثيان وتقيؤ.

. اضطرابات في الوظائف الإدراكية.

. خلل في الحالة العقلية والنفسية، مثل الهلوسات.

. ضعف في العضلات، وحدوث تشنجات.

. الشعور بألم وتعب.

. اضطرابات تنفسية.

. كثرة التبول.

. اضطرابات ضغط الدم.

. خلل في ضربات القلب.

. الجفاف

. تشنجات والشعور بدوخة.

. اضطرابات في الرؤية.

. نوبات تشنجية حادة وغيبوبة أو الموت.

 

تشخيص حالات التسمم المائي

الإفراط في شرب الماء وتناول كمية كبيرة منه دون الحاجة له.

عند الإفراط في شرب الماء قد يحدث تخفيف في تركيز الأملاح الضرورية في الجسم بسبب زيادة كمية الماء،

التي تعجز الكليتين عن تصريفهم في الوقت المناسب للجسم، مما يتسبب في اضطرابات كهرليتية في الجسم تؤثر على وظائف الأعضاء والخلايا.


في حالة الاشتباه بحالة التسمم المائي من الضروري طلب المساعدة الطبية فورًا، فيجب إجراء فحص شامل للحالة الصحية.

اضرار الإفراط في تناول الماء اسباب التسمم المائي أعراض التسمم المائي ماهو التسمم المائي تشخيص حالات التسمم المائي

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