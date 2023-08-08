عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشيدا بافتتاح مسجد السيدة نفيسة..

برلماني: القاهرة التاريخية ستحول العاصمة لمزار سياحي

عمرو القطامي، عضو
عمرو القطامي، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات التي تستهدف عودة الحياة للعاصمة، واسترداد حضارة واحدة من العواصم التاريخية على مستوى العالم، مشيدا بحجم الأعمال لإعادة إحياء القاهرة التاريخية بالحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق.

 

وأشار القطامى، إلى أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بشأن تطوير العاصمة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى إعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخى العريق، وهذا يؤكد حرص الدولة على الحضارة المصرية العريقة والحفاظ عليها  عبر إحياء المباني الأثرية وإعادة هيكلة المنطقة لتتحول إلى مزار سياحى مفتوح،  لما لها من مكانة تاريخية عريقة شاهده على كل العصور.

 

وتابع النائب عمرو القطامى،:" إعادة إحياء القاهرة التاريخية يشمل تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية المهمة، سواء كانت تلك المبانى مسجلة أو غير مسجلة تعد عملاً قومياً، إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارية، ومواقف للسيارات، فهذه المشروعات ستسهم فى زيادة قيمة العاصمة، ويشمل التطوير مناطق الدرب الأحمر والجمالية والحسين ومناطق بحي الخليفة، والتي تضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمبانى التراثية، وذلك ضمن خطة إعادة الرونق الحضاري للعاصمة وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق".

 

وأشاد النائب عمرو القطامى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رفقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، لافتا إلى أن الأعمال تسير في كافة الملفات على قدم وساق وفى نفس التوقيت وهذا يؤكد حجم ومكانة الدولة المصرية وقدرتها على تخطي الصعاب والتحديات . 

عمرو القطامي مجلس النواب الأحياء العمرانية القاهرة التاريخية الحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا

نجم الاهلي يقترب من الانتقال لـ فاركو

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية سبل التعاون للتحول الرقمي

الوضع يتدهور.. متمردو النيجر يمنعون دول إكواس والأمم المتحدة من دخول البلاد

تدبير انقلاب على بوتين.. حقيقة يكشفها خبير لدى الحكومة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ