سياسة الكيل بمكيالين.. ميتا متهمة بتجاهل البلاغات المتعلقة بالمحتوى العنيف

تواجه شركة ميتا اتهامات جديدة من قبل عدد من المنظمات الإعلامية والحقوقية، حيث نشرت منظمة Internews إنترنيوز الإعلامية غير الربحية، تقريرا اتهمت فيه شركة ميتا بالتجاهل المتعمد للبلاغات والتقارير التي تحتوي على محتوى خاص بالعنف والتحريض عليه، هذا بالإضافة إلى التمييز الواضح في الاستجابة لبعض البلاغات دون غيرها.

وبحسب موقع The Verge فإن شركة ميتا تمتلك برنامجا يسمى Trusted Partner “الشريك الموثوق”، يتكون من 465 مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العالمية، والتي تعمل على مراجعة التقارير والبلاغات الموجودة على فيسبوك وإنستجرام المتعلقة بالمحتوى الخطير والضار مثل التهديدات بالقتل والحسابات المخترقة والتحريض على العنف.

وعلى الرغم من أن ميتا تزعم بأنها تعطي الأولوية لتلك التقارير وتصعيدها بسرعة للبت فيها، إلا أن منظمة إنترنيوز تدعي أن بعض المنظمات المشاركة تواجه نفس المعاملة التي يتعرض لها المستخدمون العاديون.

"الناس يموتون دون استجابة"

تقول “إنترنيوز” إن هذه المنظمات تنتظر شهورًا للردود على تقرير ما ، ويتم تجاهلهم ، ويتم عزلهم بسبب التواصل السيئ وغير الشخصي، وفقًا للتقرير ، تكون أوقات الاستجابة غير منتظمة ، وفي بعض الحالات ، لا تتفاعل ميتا على الإطلاق أو تقدم أي تفسير.

وتضيف “إنترنيوز” أن هذا ينطبق حتى على المحتوى شديد الحساسية للوقت ، مثل التهديدات الخطيرة والدعوات إلى العنف.

وفقا لتقرير “إنترنيوز” فإن أحد شركاء ميتا الذين يعملون ضمن البرنامج قال : " أكثر من شهرين، وفي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا نقول لهم إن الوضع ملح ، والناس يموتون. الوضع السياسي حساس للغاية ، ويجب التعامل معه بشكل عاجل للغاية. وبعد ذلك مرت أشهر دون إجابة ".

أوكرانيا : الاستثناء الوحيد

جمعت إنترنيوز تقييمات 23 شريكًا موثوقًا به من كل منطقة عالمية رئيسية وأضافت ملاحظاتها الخاصة كشريك في البرنامج، وأبلغت معظم المنظمات عن تجارب مماثلة ، ولكن كان هناك استثناء واحد: أوكرانيا ، حيث كانت الاستجابة أعلى بكثير من المتوسط.

ويمكن للشركاء الأوكرانيين توقع الرد في غضون 72 ساعة ، بينما في إثيوبيا ، يمكن أن تظل التقارير المتعلقة بحرب تيجراي دون إستجابة لعدة أشهر.

وتتوافق استنتاجات التقرير مع التسريبات والتقارير السابقة حول أولويات ميتا العالمية. قبل عامين ، نشرت الموظفة السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوجن، وثائق داخلية كشفت عن مدى ضآلة اهتمام ميتا بجنوب الكرة الأرضية.

إنترنيوز تتهم ميتا بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين

وفي بلدان مثل إثيوبيا، وسوريا، وسريلانكا، والمغرب، وميانمار ، يفشل فيسبوك و إنستجرام في منع المتطرفين من التحريض على العنف، كما قد يكون الفشل المزعوم للشركاء الموثوق بهم جزءًا من السبب.

وفي مايو 2023 ، وقعت ما يقرب من 50 مجموعة مساءلة في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ونيك كليج، رئيس السياسة والشئون العالمية بالشركة، بعد مقتل ميراج أماري ، أستاذ جامعي من إقليم التيجراي ، في هجوم عنصري على فيسبوك وقتل بعد ذلك بوقت قصير في إثيوبيا.