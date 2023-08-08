بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

أثارت بلدة زيرمات، في سويسرا الكثيرمن الجدل وذلك لقرارها بمنع استخدام السيارات ذات المحركات مع وجود طريق واحد ليؤدي إلى الداخل والخارج.

وفقا لموقع ديلي ستار على الجانب الاخر طالبت البلدة السكان الذين يعيشون في تلك البلدة عندما يحتاجون إلى سيارة القيام بالتقدم بطلب وذلك للحصول على بعض التصاريح الخاصة وتعد السيارة التي يحصلون عليها بموجب التصريح عبارة عن هيكل صغير يتناسب مع المشهد الجمالي لتلك البلدة التي يعيشون بها .

ويمكن لسكان البلد بموجب تلك التصاريح منحهم إمكانية الوصول إلى سيارة صغيرة مصممة لتلك المهمة ومصممة خصيصاً ومصنوعة في تلك المنطقة إلا أنه في المقابل لايريد السكان التجول بتلك المركبات، وبدلاً من ذلك اختاروا الاعتماد على وسائل النقل العام والمشي والمركبات العامة.