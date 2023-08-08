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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية موقف تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء متابعة للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية  والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين و مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" علي أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، حيث تعمل الحكومة بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة الي تقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات المستهدفة في كافة القطاعات الخدمية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، من خلال المتابعة المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة ، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، مشيراً الي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري في قري الريف المصري.

من جانبه أشار محافظ المنوفية إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة العمل للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بمركزي أشمون والشهداء لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، خاصة قطاع الصحة والبالغ عددها 63 مشروعا بقرى مركزي أشمون والشهداء، للانتهاء منها، والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة، كما يتم العمل علي تلافي كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

و تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأسواق والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 44 مشروعا للوقوف على الوضع الحالي ونسب تنفيذ الأعمال ومعوقات التسليم للعمل على تذليلها، مشيرًا إلي الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقرى مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بقرى الريف المصري.

وأضاف محافظ المنوفية أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهري في حياتهم.

وزير التنمية المحلية محافظ المنوفية حياة كريمة هشام امنة استراتيجية مصر2030 خطط التنمية المستدامة

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