فحص وعلاج 1566 شخصا بقرى الفيوم في قوافل ضمن مبادرات الدولة

نفذت مديرية الصحة بالفيوم ضمن مبادرة 100 يوم صحة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الدكتور أحمد الأنصاري -محافظ الفيوم وتحت اشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قافلة طبية مجانية على مدار يومي 5 و 6 أغسطس 2023 بقرية قلمشاة التابعة لمركز اطسا



وكان إجمالي عدد المرضى الذين تم الكشف الطبي عليهم 1566 و عدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات5



و تم عمل فحوصات معملية واشعة لعدد77 حالة و كان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالةو حضر ندوات التثقيف الصحى 155 مواطن