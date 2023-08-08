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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 1566 شخصا بقرى الفيوم في قوافل ضمن مبادرات الدولة

حملات مديرية الصحة
حملات مديرية الصحة الطبية بالفيوم مستمرة

 نفذت مديرية الصحة بالفيوم  ضمن مبادرة 100 يوم صحة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة  برعاية  الدكتور أحمد الأنصاري -محافظ الفيوم وتحت اشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قافلة طبية مجانية على مدار يومي 5 و 6 أغسطس 2023 بقرية قلمشاة التابعة لمركز اطسا


وكان إجمالي عدد المرضى الذين تم الكشف الطبي عليهم 1566 و عدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات5

 


و تم عمل فحوصات معملية واشعة لعدد77 حالة و كان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالةو حضر ندوات التثقيف الصحى 155 مواطن

 

 

صحة الفيوم: خطة للانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات خلال أسبوعين

 

 

 

 

مبادرة 100 يوم صحة.. عبدالغفار ومحافظ الفيوم يتفقدان مستشفى طامية المركزي

 

 

 

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