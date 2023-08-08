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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: ما حدث ويحدث في النيجر لا علاقة لروسيا أو فاغنر به

صدى البلد

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن ما حدث ويحدث في النيجر لا علاقة لروسيا أو فاغنر به وفقاً لما نشرته "العربية عاجل".

وكان بلينكن قد أكد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر، وذلك في أعقاب انقلاب 26 يوليو في البلاد.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال بلينكن في مقابلة مع محطة الإذاعة الفرنسية RFI في مقابلة اليوم الثلاثاء، إنه"ليس هناك شك في أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل هذا الوضع".


وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم مبادرة من قادة غرب أفريقيا لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة الوضع فيالنيجر.

ولكن رفض بلينكن التعليق على الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين من النيجر

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