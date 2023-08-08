بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجموعة إيكواس بخصوص النيجر

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم القرارات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن الوضع في النيجر.

وأشار ستانو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الإيكواس يتعامل بشكل مكثف للغاية مع هذه القضايا، في محاولة لإيجاد حلول، ومحاولة إعادة النظام الديمقراطي الطبيعي في البلاد.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماعا استثنائيا آخر يوم الخميس بين مجموعة دول إكواس، مضيفا: "نتطلع إلى اجتماعهم يوم الخميس لنرى ماذا سيقررون".

وأوضح ستانو أنه "ما زلنا نعتقد بصفتنا الاتحاد الأوروبي، أن هناك مجالًا للوساطة حتى يوم الخميس، ونحن ندعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لأنها الهيئة الرائدة للتعامل مع الوضع في النيجر، وسندعم الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الايكواس".

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن متمردى النيجر رفضوا السماح لممثلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بدخول البلاد.

وأكدت قناة العربية نقلاً عن مصادر، أن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، الذي شكله المتمردون لحكم البلاد، منع وفد الإيكواس من دخول النيجر، ولم تذكر أي وسائل إعلامية سبب القرار.