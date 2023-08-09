عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023: ركز على الاستثمارات

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023: لا تندفع

txt

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023: مكاسب مالية

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

احتضن طبيعتك الصاعدة واغتنم اليوم بشغف وتصميم، الحب لا بد أن يجعل قلبك يرفرف، وفرص العمل تغري بجاذبية محيرة، ومع ذلك ، تذكر ألا تفرط في ضبط طرقك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت مرتبطًا بالفعل ، فاستمتع بيوم دافئ وحميم مع شريكك، قد يجد برج الثور العازب الحب بشكل غير متوقع ، لذا كن منفتحًا على علاقات جديدة، تذكر أن الثور يتقدم للأمام ، لكنه يعرف أيضًا متى يتقدم برفق.

توقعات برج الثور صحيا

اليوم ، اجعل الرعاية الذاتية أولوية للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة ومعنوياتك ترتفع، قم بنزهة سريعة ، وانغمس في وجبات مغذية ، ووجد وقتًا للاسترخاء. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

احذر من أن تكون شديد الصرامة في أسلوبك، ستكون المرونة هي المفتاح للتغلب على أي تحديات تنشأ. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

احذر من القيام بعمليات شراء متهورة يمكن أن تعرقل ميزانيتك، ركز على الاستثمارات والمشاريع المالية ذات الإمكانات طويلة الأجل، اطلب المشورة من مستشار مالي موثوق إذا لزم الأمر. 

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023: لا تندفع

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023: مكاسب مالية

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023: مغامرة رومانسية

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 : بشرى للعزاب

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 : إنجاز المهام

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس2023 : تولى القيادة بثقة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 : مفاجآت سارة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ