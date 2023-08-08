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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتيجة سعيدة.. إعلان عاجل من رئيس وزراء النيجر بشأن الوضع في البلاد

النيجر
النيجر

قال رئيس وزراء النيجر الذي أُقيل من منصبه بعد الانقلاب، أومودو محمدو، إن الرئيس محمد بازوم لم يستقل، ويمكن استعادة هياكل الدولة.

وقال محمدو لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الأيام القليلة المقبلة التي سبقت قمة الإيكواس توفر الأمل في نتيجة سعيدة".

وأضاف أن "الرئيس لم يستقيل.. المجلس العسكري لا يتشبث بهياكل دولة النيجر والنظام الدستوري. لا يزال من الممكن استعادة هياكل الدولة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام، بأن متمردى النيجر رفضوا السماح لممثلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى بدخول البلاد.

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وأكدت قناة العربية نقلاً عن مصادر، أن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، الذي شكله المتمردون لحكم البلاد، منع وفد الإيكواس من دخول النيجر، ولم تذكر أي وسائل إعلامية سبب القرار.

وفي 26 يوليو، أعلن المتمردون العسكريون في النيجر عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود الوطنية وفرض حظر تجول وتعليق الدستور، فضلاً عن حظر الأحزاب السياسية.

الانقلاب محمد بازوم رئيس وزراء النيجر النيجر

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