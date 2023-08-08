تراجع الحل العسكري.. رئيس الإيكواس: الدبلوماسية الطريق الأفضل لحل الأزمة بالنيجر

قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لحل الأزمة في النيجر.

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن متمردى النيجر رفضوا السماح لممثلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بدخول البلاد.

وأكدت قناة العربية نقلاً عن مصادر، أن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، الذي شكله المتمردون لحكم البلاد، منع وفد الإيكواس من دخول النيجر، ولم تذكر أي وسائل إعلامية سبب القرار.

كما صرح رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، بأن قادة الانقلاب العسكري طلبوا طلبا عاجلا من قادة ايكواس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر محمدو، أن قادة الانقلاب طالبوا وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بـ"العودة" إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "تي في 5 موند".

وقال محمدو إن "المجلس العسكري طلب من وفد إيكواس العودة"، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرجح الإثنين أو الثلاثاء".

وصرح محمدو بهذا الصدد "لم يخب أملنا، لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديمقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز".