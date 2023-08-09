بعد سفر أصدقائها في عطلة صيفية.. كلبة تثير الجدل بتصرف غير متوقع

أثارت الشرطة السويسرية الكثير من الجدل وذلك بعثورها على كلبة متعبة وذلك في حالة مزرية وذلك أثناء قيامها بمحاولة الوصول إلى أصدقائها الذين قاموا بالسفر في عطلة صيفية وتركوها.

وتبلغ الكلبة التي تدعى لاكى 14 عامًا لكنها لم تتردد في محاولة السفر لمسافة 163 كيلومترًا في ليلة واحدة للعثور على أصحابها حيث قطعت في ليلة واحدة مسافة تعادل تلك المسافة التي قطعتها السيارة في حوالي ساعتين ونصف الساعة.

ووفقا لصحيفة الديلى ستار قد علقت الطبيبة البيطرية سيلفيا ماسون، قائلة: إن الكلاب قد تتمتع بحاسة شم ممتازة، ولكن السفر لمسافة 163 كيلومترًا من كلب بنوعية بوردر تيرير يعد إنجازًا رياضيًا!.