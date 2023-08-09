عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير معرض الاستيراد والتصدير الصيني: نتطلع إلى مشاركة أكبر من رجال الأعمال المصريين

صدى البلد

قال مدير معرض الاستيراد والتصدير الصيني تشانج سو هونج، اليوم الأربعاء، إن هناك رغبة كبيرة من الجانب الصيني لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والتجار المصريين، مضيفا أن المعرض يحظي بشراكة وطيدة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال في إسكندرية، واتحاد الغرف التجارية المصري.

وأكد تشانج، خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين المصريين إلس المعرض، أن هناك ٥ شركات من مصر شاركت شاركت في المعرض الأخير، منها شركات للأجهزة المنزلية وغيرها.

وأشار إلي رغبته لمشاركة أكبر من رجال الأعمال المصريين في المعرض.

وأضاف، هناك ما يقرب من ٢٢٠٠ مصري يتصفحون الموقع الإلكتروني للمعرض.

ووصف المعرض بأنه منصة هامة لتعزيز التعاون التجاري عبر طريق الحرير.

وتابع، يعطي المعرض اهتمام كبير لتعزيز التعاون مع منطقة الشرق الأوسط.

وقد أنشئ المعرض في عام ١٩٥٧، ونظم ١٣٣ دورة، كما أنه أكبر وأول معرض تجاري في الصين، حيث يوجد به جميع المنتجات. 

وقد وقع المعرض ٢٠٠ اتفاقية مع ١٨٠ دولة حول عالم في بداية العام الجاري.

اتحاد الغرف التجارية الإستيراد والتصدير الصحفيين المصريين التعاون التجاري جمعية رجال الأعمال المصريين طريق الحرير معرض الاستيراد والتصدير التبادل التجاري بين مصر والصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل .. إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

تقنيات حساسة أمنيا.. الولايات المتحدة تقييد استثمارات الصين في 6 قطاعات |تفاصيل

تصعيد خطير.. روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حادث أمني داخل قاعدة عسكرية بالجولان

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

وصل إلى 33 شخصا.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ