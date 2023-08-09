مدير معرض الاستيراد والتصدير الصيني: نتطلع إلى مشاركة أكبر من رجال الأعمال المصريين

قال مدير معرض الاستيراد والتصدير الصيني تشانج سو هونج، اليوم الأربعاء، إن هناك رغبة كبيرة من الجانب الصيني لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والتجار المصريين، مضيفا أن المعرض يحظي بشراكة وطيدة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال في إسكندرية، واتحاد الغرف التجارية المصري.

وأكد تشانج، خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين المصريين إلس المعرض، أن هناك ٥ شركات من مصر شاركت شاركت في المعرض الأخير، منها شركات للأجهزة المنزلية وغيرها.

وأشار إلي رغبته لمشاركة أكبر من رجال الأعمال المصريين في المعرض.

وأضاف، هناك ما يقرب من ٢٢٠٠ مصري يتصفحون الموقع الإلكتروني للمعرض.

ووصف المعرض بأنه منصة هامة لتعزيز التعاون التجاري عبر طريق الحرير.

وتابع، يعطي المعرض اهتمام كبير لتعزيز التعاون مع منطقة الشرق الأوسط.

وقد أنشئ المعرض في عام ١٩٥٧، ونظم ١٣٣ دورة، كما أنه أكبر وأول معرض تجاري في الصين، حيث يوجد به جميع المنتجات.

وقد وقع المعرض ٢٠٠ اتفاقية مع ١٨٠ دولة حول عالم في بداية العام الجاري.