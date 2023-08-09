بلو هول دهب.. نفق الغوص الأكثر غموضا في العالم| فيديو

أكد الكابتن طارق عمر، مدرب غوص بمدينة دهب، أن منطقة بلو هول دهب هي أكثر المناطق جمالا عالميا، مضيفا أن هناك أكثر من بلو هول بالعالم أجمعه، و لكن أشهرهم بلو هول دهب، و ذلك بسبب القصص الأسطورية المنسوبة له أو الحوادث التي حدثت هناك و غيره.

وأوضح “عمر"، خلال مداخلته ببرنامج “8 الصبح” المذاع على شاشة “دي ام سي”، أن من القواعد المتبعة بهذه المنطقة أن الغواصين يجب أن يرافقهم مرشد حتى و إن كانوا متمكنين بالسباحة أو الغطس.

أهم ما يميز بلو هول

وأضاف، أن هناك لعديد من الشعب المرجانية بالبلو هول، و لكن السياح و المسافرين يستمتعوا بالغطس هناك بسبب وجود منطقة يتم المرور منها للأعماق الأكثر بعدا و هذا ما يميزه، مشيرا إلى أن عمق البلو هول يبدأ من 50 و 60 مترا.

https://fb.watch/miXThGD-bm/?mibextid=fxoyai