الطيبة الأصيلة.. المخرج خالد جلال ينعى الفنانة منحة زيتون

نعي المخرج خالد جلال، الفنانة منحة زيتون صابر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك”.



ونشر خالد جلال صوره للفنانه منحة زيتون وعلق عليها: "الطيبة الأصيلة الغالية.. منحة زيتون.. رحمك الله و اسكنك فسيح جناته".

وتوفيت الفنانة منحة زيتون اليوم، الأربعاء، عن عمر يناهز 63 عاما.

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال،ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها، فلا أحد ينسى “أم فرحات” فى “همام فى أمستردام”،والذى كان سببا فى شهرتها.



ولدت منحة زيتون في القاهرة يوم 15 سبتمبر عام 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم لغة فرنسية.

أعمال منحة زيتون

من أهم أعمال الفنانة منحة زيتون في السينما: "همام في أمستردام"، و“جاءنا البيان التالي”، و“سكوت هنصور”، و"الشوق".

كما قدمت منحة زيتون عددا من المسلسلات التي شاركت فيها بأدوار ثانوية منها: “كناريا وشركاه، عفاريت السيالة،فارس بلا جواد، والرحايا”.