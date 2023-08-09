مسؤول بالخارجية الصينية لـ صدى البلد: الشعب هو الأساس الحقيقي للتنمية

قال تسانج فنج، نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية بمقاطعة قوانجدونج، اليوم الأربعاء، إنه خلال السنوات العشرالماضية، وخاصة الاجتماع ١٨ للحزب الشيوعي الصيني، وجهنا دعوة للشعب من أجل تطوير المدينة لأنه الأساس الحقيقي.

وأكد في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن تطوير المدينة هو لصالح الشعب، حيث أننا نضع الشعب أولوية قبل أي شئ، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد المصري للمقاطعة.

وأضاف تسانج فنج، نحافظ في تطويرنا على التحديث والجانب الثقافي، فكل المباني لها علاقة بتاريخ المدينة لذلك لايمكن هدمها.

وتابع: وخلال تطوير المدينة حافظنا على علاقة توازن بين تطوير المدينة والحفاظ على البيئة.