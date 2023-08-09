محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 78%

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين.

وكان قد تقدم للامتحان 16209طالبًا وطالبة حضر منهم 14535 نجح منهم 11351،فيما بلغت نسبة النجاح للمنازل 76.14%، حيث تقدم للامتحان 470 حضر منهم 394 ونجح منهم 300 طالبًا ، فيما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4% (92.3% للنظامي ، منازل 71.4% ) ،وبلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني 100%.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023

وأوضح وكيل التعليم، أنه على صعيد نسب النجاح على مستوى الإدارات "دور ثانى" جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 81.7 %، تلتها إدارة الواسطى فى المركز الثانى بنسبة 79.7% ،بينما جاءت إدارة ببا فى المركز الثالث بنسبة نجاح 79.2%، وإدارة بني سويف فى الرابع بنسبة 78.1%،وفى المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 77.3% فيما جاءت إدارة ناصر سادس بنسبة نجاح 77.2%، وإدارة اهناسيا فى المركز السابع بنسبة 73.3%