مسؤول بالخارجية الصينية يكشف عن مفاجآت للمصريين في مجال التجارة

قال تسانج فنج، نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية بمقاطعة قوانجدونج، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمقاطعة يصل إلى ١/٦ حجم التجارة بين مصر والصين.

وأضاف تسانج فنج، خلال اجتماع عقد مع وفد من الصحفيين المصريين في قوانجدونج، أن المقاطعة تمثل أساسا جيدا للتبادل التجاري بين البلدين، وعلي سبيل المثال، يحضر في كل عام العديد من المصريين للمشاركة في اعمال التجارة بمعرض كانتون.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يستثمر العديد من التجار الصينيين في مصر، وسيزيد هذا العدد في السنوات المقبلة من أجل تحسين التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن الملابس والأثاث كانت من أكثر المنتجات التي يتم تصديرها للوطن العربي في الوقت السابق، أما في الوقت الحالي، بدأنا في تصدير الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية، حيث إن المدينة أنتجت في عام ٢٠٢٢ نحو ٦٠٠ مليون قطعة موبايل.