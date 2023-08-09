يتحدى سامسونج وشاومي.. تعرف على أسطورة وان بلس الجديد

كشفت شركة وان بلس الصينية عن هاتفها القادم من الفئة الرائدة على موقع Weibo الصيني، حيث تستعد الشركة لإطلاق OnePlus Ace 2 Pro ضمن حدث كبير في الصين في 16 أغسطس القادم، كما يتوقع أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد في الربع الثالث للعام الحالي.

وسيحصل هاتف وان بلس القادم OnePlus Ace 2 Pro على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة في كل شيء تقريبا، بدءا من المعالج الذي يعتبر الأفضل حاليا في فئة الأندرويد، بالإضافة إلى الشاشة والكاميرا والبطارية، مما يؤهله لاستهداف حصة كبيرة من السوق بالمنافسة مع هواتف سامسونج وشاومي الرائدة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro سيحتوي على شاشة من نوع OLED قياس 6.74 بوصة، حيث أن اللوحة ستحصل على تقنية +Q9 من تصنيع شركة BOE للحصول على تجربة بصرية محسنة.

كما ستدعم شاشة OnePlus Ace 2 Pro معدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، ودقة 1240 بكسل ، وألوان 10 بت وميزة +HDR10، وتوفرالشاشات التي تعمل بتقنية +Q9 إعادة إنتاج أفضل للألوان وتحسينات الإضاءة المنخفضة وتوحيد أفضل.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد حتى الآن، وسيقدم ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X RAM و1 تيرابايت UFS 4.0 التخزين.